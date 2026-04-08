İçişleri Bakanlığı, Kadıköyde teknede çıkan yangında 4 kişinin kurtarıldığını bildirdi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında, 4 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildiği bildirildi
Giriş: 08.04.2026 - 15:47
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, özel bir teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botunun görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, kurtarma faaliyetinde özel teknedeki 4 kişinin, Sahil Güvenlik botuna alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarınca söndürüldüğü kaydedildi.
