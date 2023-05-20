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Haberler Gündem Son dakika haberi: İçişleri'nden depremzedeler için genelge! Yol ücretleri karşılanacak! Depremzedelere yol yardımı nasıl alınır?
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İçişleri'nden depremzedeler için genelge! Yol ücretleri karşılanacak

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki AFAD depremzedeler için genelge gönderdi. Genelge kapsamında deprem bölgesine gidecek ve gelecek depremzedelerin yol ücretlerinin karşılanması ve desteğin sürdürülmesi bildirildi

Son dakika haberi: İçişleri'nden depremzedeler için genelge! Yol ücretleri karşılanacak! Depremzedelere yol yardımı nasıl alınır?
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 81 il valiliğine “Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda; afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik/kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler valilik/kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

GERİ DÖNMEK İSTEYENLERİN ÜCRETİ KARŞILANACAK

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.

7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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