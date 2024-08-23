iCloud hizmetine yüzde 100 zam geldi

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud aboneliklerinin fiyatlarını yükseltti.

iCloud'a katıldığında otomatik olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı elde edebilen kullanıcılar, daha fazla depolama alanı ihtiyacı için iCloud+'a yükseltme yaparak depolama alanını artırıyordu.

Depolama alanını artırmak için ödenen aylık ücretlerde yüzde 100 artışla büyük bir değer artışı oldu.

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İşte iCloud aboneliklerinin önceki ve sonraki fiyatları: