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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama iCloud hizmetine yüzde 100 zam geldi - Teknoloji Haberleri

        Apple iCloud hizmetinin fiyatlarını artırdı

        Apple, tüm birimlerine yaptığı zammın ardından iCloud+ planlarındaki fiyatlandırmayı da değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:00
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        iCloud hizmetine yüzde 100 zam geldi
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        Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud aboneliklerinin fiyatlarını yükseltti.

        iCloud'a katıldığında otomatik olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı elde edebilen kullanıcılar, daha fazla depolama alanı ihtiyacı için iCloud+'a yükseltme yaparak depolama alanını artırıyordu.

        Depolama alanını artırmak için ödenen aylık ücretlerde yüzde 100 artışla büyük bir değer artışı oldu.

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        İşte iCloud aboneliklerinin önceki ve sonraki fiyatları:

        ESKİ FİYAT:

        50 GB: 6,49 TL

        200 GB: 19,99

        2 TB: 64,99 TL

        YENİ FİYAT:

        50 GB: 12,99 TL

        200 GB: 39,99 TL

        2 TB: 129,99 TL

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        #icloud kilid
        #Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
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