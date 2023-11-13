İçtiği radyumlu ilaç yüzünden çenesi parçalanan Eben Byers'ın trajik ölümü
Eben Byers, 1927'de doktorunun kol yaralanması için reçete ettiği radyumlu ilacı içmeye başladı. Yüzlerce doz tükettikten sonra çenesi parçalanmaya başladı ve en sonunda kanserden hayatını kaybetti.
12 Nisan 1880'de Pensilvanya'da dünyaya gelen Ebenezer McBurney Byers, zengin bir aileden geliyordu ve golf konusunda oldukça yetenekliydi.
1906'da ABD Amatör Golf Şampiyonasını kazandı ve babası Ebenezer'ı en büyük ferforje üreticilerinden biri olan AM Byers Company'nin başkanı yaptı.
Kasım 1927'de Eben Byers, yıllık Yale-Harvard futbol maçından döndüğü sırada seyahat ettiği tren aniden durdu ve yataktan düşerek kolunu incitti. Tedavi için doktoru CC Moyer ona radyumun suda çözülmesiyle yapılan bir ilaç olan Radithor'u verdi.
1920'lerin ortalarında hiç kimse radyoaktif maddeye yüksek düzeyde maruz kalma durumunda genetik mutasyonlara ve kansere neden olabileceğinin farkında değildi.
Bu yüzden, Harvard Üniversitesi'ni terk eden William J. Bailey adındaki biri Radithor'u tanıttığında kısa sürede popüler oldu. İddialara göre; Bailey kendisini doktor olarak tanıtsa da aslında doktor değildi ve diğer doktorlara yazdıkları her Radithor şişesi için para teklif etti.
Byers, üç yıl boyunca bin 400 doz kadar radyum suyu aldı ve günde üç şişeye kadar Radithor içti. 1927'den 1930'a kadar Eben Byers, Radithor'un kendisine "canlanmış" bir his verdiğini iddia etti, ancak bazı raporlar onun kendisine cinsel güç sağladığı için içtiğini de yazıyor.
1931 yılında aşırı kilo kaybı ve aşırı baş ağrıları yaşayan Eben Byers, çenesinin parçalanmaya başlamasıyla hayatının sürpriziyle karşılaştı. Kemikleri ve dokuları içten dışa doğru parçalanan Byers, canavar gibi görünüyordu. Ancak garip bir şekilde, radyum zehirlenmesi onun hiçbir şekilde acı hissetmemesi gibi olumlu bir yan etki de yaratmıştı.
Eben'nın başına gelen korkunç olaydan sonra Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Radithor'u tehlikeli bir ilaç görmeye başladı ve komisyon, Byer ile konuşması için Robert Winn adında bir avukat gönderdi. Avukat raporunda şöyle yazmıştı:
Byers'in iki ön dişi ve alt çenesinin büyük bir kısmı hariç tüm üst çenesi alınmıştı. Vücudunun geri kalan tüm dokusu parçalanıyordu ve kafatasında delikler oluşuyordu.
31 Mart 1932'de Byers, 51 yaşında öldü. Ölüm nedeni "radyum zehirlenmesi" olarak listelenmiş olsa da ölümü aslında Radithor yüzünden geliştirdiği kanserden kaynaklanıyordu. Vücudunda o kadar çok radyum vardı ki nefesi bile radyoaktifti ve radyasyonun çevredeki toprağa sızmasını önlemek için kurşun kaplı bir tabuta gömüldü.
Bailey, radyum içeren ilaç şirketi resmi olarak kapatıldıktan sonra bile kendisini savunmaya devam etti ve şöyle dedi: Yaşayan herkesten daha fazla radyum suyu içtim ve hiçbir zaman herhangi bir kötü etkiye maruz kalmadım.
Ancak daha sonra mesane kanserinden öldü.
Sonunda FTC ve Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yetkileri genişletildi ve ilaçlar çok daha sıkı bir şekilde denetlenmeye başlandı. Ne yazık ki Eben Byers için artık çok geçti.
Kaynak: All That Interesting