İçtiği radyumlu ilaç yüzünden çenesi parçalanan Eben Byers'ın trajik ölümü

1906'da ABD Amatör Golf Şampiyonasını kazandı ve babası Ebenezer'ı en büyük ferforje üreticilerinden biri olan AM Byers Company'nin başkanı yaptı.

12 Nisan 1880'de Pensilvanya'da dünyaya gelen Ebenezer McBurney Byers, zengin bir aileden geliyordu ve golf konusunda oldukça yetenekliydi.

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Kasım 1927'de Eben Byers, yıllık Yale-Harvard futbol maçından döndüğü sırada seyahat ettiği tren aniden durdu ve yataktan düşerek kolunu incitti. Tedavi için doktoru CC Moyer ona radyumun suda çözülmesiyle yapılan bir ilaç olan Radithor'u verdi.

1920'lerin ortalarında hiç kimse radyoaktif maddeye yüksek düzeyde maruz kalma durumunda genetik mutasyonlara ve kansere neden olabileceğinin farkında değildi.