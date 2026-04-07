        İddia: Rusya, İran’a İsrail'in enerji hedeflerini verdi

        Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi

        Giriş: 07.04.2026 - 06:23 Güncelleme:
        İddia: Rusya, İran'a İsrail'in enerji hedeflerini verdi
        İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin Ukrayna istihbaratına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rus istihbaratı İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait 55 hedefin ayrıntılı listesini verdi.

        Moskova ve Tahran arasında paylaşılan bilgilerin İran'ın İsrail enerji ağına füze saldırıları başlatmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; hedef alınacak yerlerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığı, buna göre ilk kategoride ulusal enerji sistemini felç edecek kritik üretim tesisleri, ikinci kategoride İsrail'in merkezinde bulunan ve büyük yerleşim merkezlerine hizmet veren sanayi ve büyük kentsel enerji merkezleri, üçüncü kategoride ise endüstriyel alanları ve küçük enerji santrallerini destekleyen trafo merkezleri de dahil olmak üzere yerel altyapının yer aldığı ifade edildi.

        Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in en büyük enerji santrali olan Orot Rabin'in birinci kategori kapsamındaki birincil hedef olduğu aktarıldı.

        İsrail'in, komşu ülkelerden elektrik ithal etmeyen bir "enerji adası" olarak kabul edildiğinden, Rus istihbaratının İran'a, bu tesislerden küçük bir kısmının hasar görmesinin bile elektrik sisteminin tamamen ve uzun süreli çökmesine, yaygın elektrik kesintilerine ve onarılması zor teknik arızalara yol açabileceğini bildirdiği öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan BAE ve Bahreyn'e yeni saldırılar

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İran tarafından gerçekleştirilen yeni saldırılara hedef olduklarını açıkladı.  

        #ABD İSRAİL İRAN SAVAŞI
        #rusya
        #haberler
        Trump basın toplantısında konuştu
        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu