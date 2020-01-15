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HaberlerDünya

İdlib’de hava saldırısı 10 ölü, 20’den fazla yaralı

Suriye’de rejim güçlerinin, İdlib kentindeki bir pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İdlib
DHA

Türkiye ve Rusya arasında, İdlib’de göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla 12 Ocak’ta uygulanmaya başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırıları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, yerel kaynaklar rejim güçlerinin Maaret el Numan bölgesindeki pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İdlib ve çevresinde bulunan Kafar Roma’da, Eriha kentinde, Muntif köyünde de hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi.

Beyaz Baretliler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ateşkes ihlalinin belgelendiğini, bunların 8’inin Rus hava saldırısı olduğunu ve 13 bölgenin bombalandığını öne sürdü.

MSB ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada duyurulmuştu. Açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00.01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" denildi.

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