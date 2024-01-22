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Böylelikle İbrahim Tatlıses de bir kez daha dede oldu.

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Yasemin Şefkatli, bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurmuş, eşi İdo ile fotoğrafını; "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notu ile duyurmuştu.

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Yasemin Şefkatli, bir süre önce yaptığı açıklamada; "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" demişti.

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