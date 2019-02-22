İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu

Giriş: 22.02.2019 - 12:12 | Güncelleme:  

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile tatile çıktı

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    İdo Tatlıses kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile arasındaki buzları eritmişti. 

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    Şefkatli, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum günü için stüdyoya girerek şarkı söylemişti. Tatlıses ile sevgilisi Şefkatli ABD'ye tatile gitti. 

  • 3İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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    Şefkatli sevgilisiyle beraber yer aldıkları tatillerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

  • 4İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 5İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 7İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 8İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 9İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 11İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 12İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 13İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 14İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 15İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 16İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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  • 17İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, ABD'ye uçtu
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