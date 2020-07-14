İdrar yolları enfeksiyonu çoğunlukla kadınlarda ortaya çıkan ağrılı ve sıkıntı veren bir süreç yaşatan bir hastalıktır. Kendiliğinden düzelmesinin yanında ialçlarda da iyileştirilme sağlanabilen bir rahatsızlıktır. Bazı durumlarda vücutta bulunan zararlı bakterilerin atımı sağlanmaz ve savunma sistemini etkileyerek enfeksiyon oluşmasına neden olamaktadır. İdrar yolları; böbrekler, idrar torbası, idrar kanalları ve sidik torbasını kapsamaktadır. En sık karşılaşılan idrar yolları enfeksiyonu; mesane ve sistittir.

İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri nelerdir?

Kabızlık: İdrarı tutmamak, sık idrar yapmak ve mesanenin boşaltılması sayesinde enfeksiyon riskini azaltır. Kabızlık idrar düzeninin bozulmasına etki eden bir rahatsızlıktır.

Mesanenin tam boşalmaması: Yaşanılan her hangi bir sıkıntı ile idrar boşaltılamıyorsa enfeksiyon yaşamaya açık hale gelecektir.

Böbrek Taşları: Böbrek taşları idrar yollarında tıkanma yaratabilir ve idrar boşaltılması sağlanmaz. Bu durum enfeksiyon riski oluşturur.

Genital Bölge temizliği: Yanlış kullanılan tuvalet kağıdı ile temizlik arkadan öne doğru olunca dışkının genital bölgeye bulaşmasını sağlar ve bu da bakterilere açık hale getirilmiş olur. Bu durum enfeksiyon kapmak için açık bir yoldur. Bunun yanında gün içinde genital bölge temizliği de önemlidir. Hijyenin sağlanması gereklidir.

Bakteriler: Sindirim sisteminde bulunan bakteriler idrar yolu enfeksiyonu yapar. Bu bakterilerin sidik borusuna ulaşması durumunda enfeksiyon oluşma riski ortaya çıkar. Kadınlarda sidik borusunun mesaneye daha yakın olması nedeni ile bakteri bulaşma riski daha fazla olmaktadır. Bakteriler anüsden sidik borusuna daha kolay geçer ve mesaneye ulaşır bu da riski artırır.

Bağışıklık Sisteminde Zayıflık: Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklardan korunmak için çok önemlidir. Eğer bir tedavi sonrası ya da kemoterapi durumu oluşmuşsa sistem zayıflar ve idrar yolları enfeksiyonu ortaya çıkar.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Sık sık idrara çıkmak

Acil idrara çıkma isteği,

Sürekli idrar yapma isteği,

İdrar yapmada ağrı ve yanma hissi

Karnın altında ağrı hissi

İdrarda kötü koku olma

İdrarda kan görülme

Ateş

Kusma

Mide bulantısı

Titreme

İdrar Yolları Enfeksiyonu Tedavisi

İdrar yolları enfeksiyonu; belirtilerin ortaya çıkması ile rahatsızlık verici bir durum oluşturur. O yüzden tedavi edilmesi gerekli bir rahatsızlıktır. Genelde bazı enfeksiyon iyileştirici antibiyotikler ile tedavi sağlanır ancak dikkat edilmediği taktirde tekrarlama olasılığı yüksektir. Tekrar edilen enfeksiyonların altta bir neden olup olmadığına dair tetkikleri yapılmalıdır. Tekrar etmesinde ilaçları düzenli kullanmamak, yetersiz ilaç kullanmak, koruyucu tedavi uygulanmaması gibi nedenlerden ötürü tekrar edebilir.

Korunmak için bazı önlemler alınabilmelidir; bol su içmek, kabızlık olmaması için sebze ve meyve tüketmek, ayakları üşütmemek, hijyenik kurallara uymak, idrar tutmamak önlem için yapılması gerekenlerdir.