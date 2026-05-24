Idris Elba 'James Bond' rolü için net: Hiçbir zaman aday olmadım

Idris Elba, yıllardır süregelen söylentilere son noktayı koydu ve 'James Bond' rolü için hiçbir zaman aday olmadığını açıkladı.

'007' kod adlı ünlü casusun beyazperdedeki son macerasından beş yıl sonra, yeni James Bond'u seçmek için seçmeler nihayet başladı. Ancak Elba, yeni filmi 'Masters of the Universe'ün galasında, rol için potansiyel adaylar arasında adının ortaya konmasının ardından ne hissettiği sorulduğunda, aslında hiçbir zaman adaylar arasında olmadığını söyledi.

53 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Daha genç isimlerle çalışacaklar. Onlara bol şans diliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum, muhteşem olacak" ifadesini kullandı.

"Dürüst olmak gerekirse, ben bu yarışta hiç yer almadım" diyen Elba, "Zaten en başından beri bu yarışta değildim" diye ekledi.

Elba hayranları, Daniel Craig'den sonra rolü devralacak en güçlü aday olarak Elba'yı öven yorumlar yapmıştı.

Daniel Craig'in 2021'de gösterime giren ve 007 rolündeki son filmi olan 'No Time To Die', hem eleştirmenlerden hem de gişeden büyük beğeni toplamıştı. Ancak casus hayranları onun yerini kimin alacağına dair haberleri hâlâ büyük bir heyecanla bekliyor.

Yeni James Bond rolü için Callum Turner şu anda en çok öne çıkan isim konumunda. 36 yaşındaki oyuncu, Harry Potter'ın yan serisi 'Fantastik Canavarlar'da Theseus Scamander rolünde yer aldı ve BBC'nin gerilim dizisi 'The Capture'daki başrolüyle BAFTA adaylığı kazandı.

Pop yıldızı Dua Lipa ile nişanlı olan Turner, 'Masters Of The Air' dizisinde ve George Clooney'nin yönettiği 'The Boys In The Boat' filminde çalıştı.