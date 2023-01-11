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İDSO 13 Ocak'ta AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 13 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek

İDSO 13 Ocak'ta AKM'de konser verecek
AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, (İDSO), 13 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, müzikseverler konserde, Richard Wagner ve Richard Strauss'un eserlerinin yanı sıra Fin senfonik müziğinin kurucusu Jean Sibelius'un keman konçertosunu, Güney Koreli başarılı kemancı Soyoung Yoon'dan dinleyecek.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde İDSO, Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar uvertürünü ve Richard Strauss'un Güllü Şövalye süitini seslendirecek.

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