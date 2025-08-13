Habertürk
        IEA: Küresel petrol piyasaları rekor arz fazlasıyla karşı karşıya - Enerji Haberleri

        IEA: Küresel petrol piyasaları rekor arz fazlasıyla karşı karşıya

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), raporunda küresel petrol piyasalarının rekor arz fazlasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi

        Giriş: 13.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:43
        "Küresel petrol piyasaları rekor arz fazlasıyla karşı karşıya"
        IEA'nın aylık raporuna göre, petrol stokları günde 2,96 milyon varil artacak ve bu, 2020 pandemi yılındaki ortalama artışı bile geride bırakacak.

        Konuya dair raporda, "Son veriler, büyük ekonomilerde talebin zayıf olduğunu gösteriyor ve tüketici güveni hala düşük olduğundan keskin bir toparlanma uzak görünüyor" değerlendirmesini yer aldı.

        Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+ koalisyonu, durdurulan üretimin yeniden başlatılmasını hızlandırdı ve UEA, Amerika kıtası başta olmak üzere, 2026'da grup dışındaki üretim tahminlerini hafifçe artırdı. Ham petrol fiyatları bu yıl OPEC+ grubunun arz artışının da etkisiyle yaklaşık yüzde 12 düştü.

        Paris merkezli kuruluş, küresel petrol tüketiminin Çin, Hindistan ve Brezilya'daki hayal kırıklığı yaratan talep nedeniyle, bu yıl günlük 680 bin varil artacağını ve daha önce tahmin edilen 700 bin varil seviyesinin altında kalacağını bildirdi. Bu, 2019'dan beri en düşük seviye.

        UEA ayrıca, ülkelerin fosil yakıtlardan elektrikli araçlara yönelmesiyle birlikte küresel petrol talebi büyümesinin bu on yılın sonunda duraklayacağını öngördü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

