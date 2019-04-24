İETT'nin açılımı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İETT, Sultan Abdülaziz döneminde 1871 yılında kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 1939 yılında millileştirilerek bugünkü yasal statüsünü elde etti.

İETT, tarihi boyunca toplu ulaşımın yanında havagazı fabrikaları ve elektrik hizmeti gibi alanlarda da faaliyet gösterdi. Ancak sonraki yıllarda yalnızca kenti içi toplu ulaşım alanında faaliyet gösteren bir kuruluşa dönüştürüldü.

İETT'NİN AÇILIMI NEDİR?

Yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren İETT'nin açılımı milyonlarca İstanbullu tarafından merak ediliyor. 1939 yılında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü statüsüne kavuşan İETT, dilde sadeleşme etkisiyle günümüzde İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İETT'NİN HİZMET ALANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak her gün milyonlarca insana toplu ulaşım alanında hizmet veren İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve metrobüslerden de sorumludur. Kuruluş, İstanbul Otobüs A.Ş.’nin yönetim, işletme ve denetiminden de sorumludur. İETT geçmişte 1961-1982 yılları arasında troleybüs seferleriyle de hizmet vermiştir.