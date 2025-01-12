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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        İstanbul Sancaktepe'de kontrolünü kaybeden otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:42 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:48
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        İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu’nda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı.

        Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, özel araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nun Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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