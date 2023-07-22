İETT'ye zam geldi mi? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam gelecek mi?
İETT zammı beklentisi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Antalya ve Ankara'da toplu ulaşıma zam gelmesiyle gözler "İETT'ye zam geldi mi? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İETT'ye zam sinyali geldi. İşte, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, metro ücretlerine zam ile ilgili detaylar...
İETT'ye zam geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir" sözleriyle toplu taşıma ücretlerine zam geleceğini sinyalini verdi. İşte, konuya dair detaylar...
İETT'YE ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul'da toplu ulaşıma henüz zam gelmedi. Ancak İETT'ye zam gelmesi bekleniyor. Kararın 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek UKOME toplantısının ardından netleşmesi öngörülüyor.
İMAMOĞLU'NDAN TOPLU TAŞIMAYA ZAM SİNYALİ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda gerçekleşen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, "Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, aynı zamanda yaptığımız bu alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar, bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Bu ortaya konan KDV, ÖTV farkları, 6 yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır. Toplu taşıma bizim gibi mega kentlerde önemli bir hizmettir. Ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır" dedi.
İmamoğlu "Bu bağlamda böylesi toplumsal hizmetlerin en üst seviyede vergilendirilmesi, yanlış bir politikadır. Daha önce 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız toplantılarda, ÖTV ve KDV'nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum. Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır."
Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir. Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken, yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda, bizim gibi belediyeler başta olmak üzere, kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır. Sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil, metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamların bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda, belediyelerle hükümetin yetkililerinin bir araya gelip, tartışarak, bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır" ifadelerini kullandı.
GÜNCEL İETT ÜCRET TARİFESİ 2023
Tam Elektronik Bilet Ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti: 7,09 TL
Tam Abonman Ücreti: 777 TL
Öğrenci Abonman Ücreti: 140 TL
Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti: 12,65 TL
Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına: 8,51 TL
Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik: 100,80 TL
Sarı taksi kısa mesafe ücreti: 40 TL
Minibüs İndi Bindi Ücreti: 7 TL
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti: 792 TL
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti: 422,41 TL
MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?
Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;
Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,
Tam parkur 21.91 TL.
Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.
Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.
Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,
Tam parkur ücreti 15.27 TL.