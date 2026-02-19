İftar duası okunuşu ve anlamı (Arapça-Türkçe): İftarda okunacak dualar nelerdir?
On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. Milyonlarca Müslüman, sabaha karşı sahura kalkarak ilk oruçlarına niyetlendi. İslam alemi, akşam ezanıyla birlikte ise oruçlarını açmak üzere iftar sofralarında bir araya gelecek. Bu sebeple iftarda okunacak dualar ve anlamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. İftar duası hakkında doğru bilgiye ulaşmak isteyenler, ''İftarda okunacak dualar neler, oruç açarken hangi dualar okunur?" sorularını gündeme taşıdı. İşte iftar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...
ORUÇ NASIL AÇILIR?
Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.
İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)
Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)
İFTAR DUASI
Arapça okunuşu
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Türkçe anlamı
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
İFTARDA ORUÇ AÇARKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?
Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.
Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.