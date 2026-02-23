Bugün itibarıyla Ramazan ayının 5. günü idrak ediliyor. Sabah imsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanı ile açılacak ve böylece Ramazanın bir günü daha tamamlanmış olacak. Peki, bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, 23 Şubat 2026 Pazartesi Diyanet İmsakiyesine göre il il istar saatleri ve Ramazan imsakiyesi