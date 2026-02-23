Canlı
Habertürk
Habertürk
        İftar saat kaçta? 23 Şubat 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve il il iftar saatleri

        İftar saat kaçta? 23 Şubat 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar saatleri

        19 Şubat'ta başlayan Ramazan ayının beşinci gününe girildi. İmsak vakti ile başlayan oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak ve böylece Ramazan'ın bir günü daha geride kalmış olacak. Peki bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, 23 Şubat 2026 Pazartesi Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye verilerine göre il il iftar saatleri ve Ramazan takvimi…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 14:31
        1

        Bugün itibarıyla Ramazan ayının 5. günü idrak ediliyor. Sabah imsak vakti ile başlayan oruç, akşam ezanı ile açılacak ve böylece Ramazanın bir günü daha tamamlanmış olacak. Peki, bugün iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, 23 Şubat 2026 Pazartesi Diyanet İmsakiyesine göre il il istar saatleri ve Ramazan imsakiyesi

        2

        23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ İL İL İFTAR SAATLERİ

        Adana 18:33

        Adıyaman 18:21

        Afyonkarahisar 18:50

        Ağrı 17:59

        Aksaray 18:37

        3

        Amasya 18:27

        Ankara 18:40

        Antalya 18:52

        Ardahan 17:59

        Artvin 18:03

        4

        Aydın 19:02

        Balıkesir 19:00

        Bartın 18:40

        Batman 18:09

        Bayburt 18:10

        5

        Bilecik 18:51

        Bingöl 18:10

        Bitlis 18:05

        Bolu 18:44

        Burdur 18:53

        6

        Bursa 18:55

        Çanakkale 19:05

        Çankırı 18:36

        Çorum 18:31

        Denizli 18:57

        7

        Diyarbakır 18:13

        Düzce 18:46

        Edirne 19:03

        Elazığ 18:16

        Erzincan 18:14

        8

        Erzurum 18:06

        Eskişehir 18:49

        Gaziantep 18:25

        Giresun 18:17

        Gümüşhane 18:13

        9

        Hakkâri 17:59

        Hatay 18:31

        Iğdır 17:55

        Isparta 18:51

        İstanbul 18:54

        10

        İzmir 19:04

        Kahramanmaraş 18:26

        Karabük 18:39

        Karaman 18:41

        Kars 17:58

        11

        Kastamonu 18:34

        Kayseri 18:31

        Kilis 18:26

        Kırıkkale 18:37

        Kırklareli 19:00

        12

        Kırşehir 18:36

        Kocaeli 18:51

        Konya 18:44

        Kütahya 18:52

        Malatya 18:20

        13

        Manisa 19:03

        Mardin 18:11

        Mersin 18:36

        Muğla 19:01

        Muş 18:07

        14

        Nevşehir 18:34

        Niğde 18:35

        Ordu 18:19

        Osmaniye 18:29

        Rize 18:08

        15

        Sakarya 18:49

        Samsun 18:24

        Siirt 18:06

        Sinop 18:28

        Sivas 18:23

        16

        Şanlıurfa 18:19

        Şırnak 18:04

        Tekirdağ 19:00

        Tokat 18:25

        Trabzon 18:11

        17

        Tunceli 18:14

        Uşak 18:55

        Van 17:59

        Yalova 18:53

        Yozgat 18:32

        Zonguldak 18:42

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
