İftar saati yaklaşırken telaşa son! Ramazan sofralarınızı şenlendirecek 5 nefis çeşit: Yirmi beşinci gün için menü önerisi!
Ramazan ayının yirmi beşinci gününde, iftar sofralarınızı saraylara yaraşır bir ziyafete dönüştürecek efsanevi bir menü ile karşınızdayız. Göze ve damağa hitap eden, yapımı sanıldığından çok daha kolay bu şahane tarifler haberimizde...
Orucun son günlerine yaklaşırken "Bugün iftara ne hazırlasam?" diyenler için besin dengesi kusursuz, görseliyle iştah kabartan bir liste derledik. Dilim dilim porsiyonlanan Dalyan Köfte'den trend tatlı soğuk baklavaya kadar yirmi beşinci gün menüsü, işte detaylar...
SÜTLÜ KABAK ÇORBASI
MALZEMELER
3 adet orta boy kabak
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
4 su bardağı sıcak su
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Kabakları iyice yıkayın ve kabuklarını soymadan iri iri doğrayın. Soğanı ve sarımsakları da iri parçalar halinde kesin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğan ve sarımsakları hafifçe pembeleşene kadar soteleyin.
Kabakları tencereye ilave edip 3-4 dakika kadar kavurun. Ardından unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin. Sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Kabaklar tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Pişen çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Ocağın altını kısıp çorbaya oda sıcaklığındaki sütü yavaş yavaş ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Çorba kaynadıktan sonra içine ince kıyılmış dereotunu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve sıcak servis yapın.
DALYAN KÖFTE
MALZEMELER
Köftesi için: 600 gram az yağlı dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 su bardağı galeta unu, 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber
İç harcı için: 1 su bardağı haşlanmış garnitür (havuç ve bezelye), 3 adet haşlanmış yumurta
Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Köfte harcı için kıyma, suyu sıkılmış rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, ezilmiş sarımsak, sıvı yağ ve baharatları derin bir kapta macun kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. (Harcın dağılmaması için en az 10 dakika yoğurmak önemlidir).
Hazırladığınız köfte harcını tezgahın üzerine serdiğiniz yağlı kağıdın ortasına alın. Elinizle bastırarak dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 1 santim kalınlığında açın.
Açtığınız köftenin uzun kenarına yakın kısmına boydan boya suyu süzülmüş garnitürü yayın. Garnitürlerin üzerine de bütün halindeki haşlanmış yumurtaları uç uca dizin.
Yağlı kağıdın altından dikkatlice tutarak köfteyi rulo şeklinde sıkıca sarın. Kenarlarını elinizle birleştirerek içinin görünmemesini sağlayın. Rulo halindeki köfteyi altındaki yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisine dikkatlice yerleştirin. Üzerine fırça yardımıyla biraz sıvı yağ sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında köftenin üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sosu için salça, sıcak su ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Fırındaki köftenin üzerine bu sosu döküp 15-20 dakika daha pişirin.
Fırından çıkan Dalyan köfteyi ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyerek servis yapın.
BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA
MALZEMELER
1 paket fırın makarna (kalın, ortası delik makarna)
Haşlamak için: Bol su, tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Beşamel sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı tepeleme un, 3 su bardağı süt, tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber, bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)
Üzeri için: 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
Makarnayı geniş bir tencerede kaynayan tuzlu ve yağlı suda hafif diri kalacak şekilde (yaklaşık 8-10 dakika) haşlayın ve suyunu süzün. Beşamel sos için derin bir tavada tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulan unun üzerine soğuk sütü yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için tel çırpıcı ile çok hızlı karıştırın. Sos kaynayıp muhallebi kıvamına geldiğinde içine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip ocaktan alın.
Süzülen makarnaları derin bir kaba alın ve hazırladığınız beşamel sosun büyük bir kısmını makarnanın üzerine döküp iyice harmanlayın. (Sostan yarım su bardağı kadarını üzeri için ayırın). Soslu makarnayı yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına dökün ve üzerini düzeltin.
Ayırdığınız beşamel sosu makarnanın en üstüne ince bir tabaka halinde yayın. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kaşarlar eriyip nar gibi kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. İlk sıcağı geçtikten sonra dilimleyerek servis yapın.
CEVİZLİ TULUM PEYNİRLİ AKDENİZ SALATASI
MALZEMELER
Yarım paket Akdeniz yeşilliği veya 1 bağ kıvırcık marul
10 adet çeri domats
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz içi
3 yemek kaşığı tulum peyniri veya Erzincan tulumu
Çeyrek kırmızı soğan
Sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, tuz
HAZIRLANIŞI
Yeşillikleri bol suda yıkayıp kurutucudan geçirin. Elinizle iri parçalar halinde kopararak geniş bir salata kasesine alın. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün. Kırmızı soğanı incecik piyazlık doğrayıp salataya ekleyin.
Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, sirke ve tuzu iyice çırparak homojen bir sos elde edin. Servise yakın hazırladığınız sosu yeşilliklerin üzerine döküp ezmeden nazikçe harmanlayın.
Üzerini bolca ceviz içi ve tulum peyniri kırıkları ile süsleyerek sofraya getirin.
EV YAPIMI SOĞUK BAKLAVA
MALZEMELER
1 paket hazır baklavalık yufka (yaklaşık 800 gram)
250 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
Arası için: 2 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz içi
Şerbeti için: 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 3 su bardağı süt, 1 paket sıvı krema (200 ml)
Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı süt tozu (isteğe bağlı), 100 gram rendelenmiş sütlü/bitter çikolata
HAZIRLANIŞI
Şerbeti için; şeker ve suyu küçük bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şerbet tamamen soğuduğunda içine soğuk sütü ve sıvı kremayı ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın. Bu sütlü şerbeti buzdolabında bekletin.
Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerinde biriken beyaz köpükleri (ayranını) mutlaka bir kaşıkla toplayıp atın (yoksa baklavanın üzerinde yanık lekeleri oluşur). Erimiş ve temizlenmiş tereyağına sıvı yağı ekleyin.
Baklavalık yufkaları kullanacağınız dikdörtgen veya kare tepsinin boyutuna göre kesin. Tepsiyi yağ karışımıyla fırçalayın. Yufkaların yarısını, her iki katta bir aralarına fırçayla hafifçe yağ sürerek üst üste dizin.
Ortaya geldiğinizde çekilmiş fıstık veya cevizi bolca ve eşit şekilde serpin. Kalan yufkaları da yine her iki katta bir aralarını yağlayarak üst üste dizin. (En üstteki yufkanın düzgün olmasına özen gösterin).
Kalan yağı en üst kata bolca sürüp keskin bir bıçakla baklavayı klasik kare dilimler halinde kesin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 45-50 dakika ağır ağır pişirin.
Fırından çıkan sıcak baklavanın ilk sıcağı geçmesi için 10 dakika bekleyin. Ardından buzdolabında soğuttuğunuz sütlü şerbeti kepçeyle her yerine eşit şekilde dökün.
Tatlı şerbetini çekip oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat soğutun.
Servis etmeden hemen önce; küçük bir kasede kakao ve süt tozunu karıştırıp bir süzgeç yardımıyla baklavanın tüm yüzeyine serpin. En üste rendelenmiş çikolatayı bolca serpiştirerek soğuk servis yapın.
Afiyet olsun!