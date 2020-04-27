Ramazan ayı başladı. Bugün 5. oruçlar Müslümanlar tarafından tutuluyor. İstanbul iftar saati de araştırılıyor. İstanbul iftar vakti saat kaçta? 27 Nisan 2020 İstanbul iftarı saat kaçta yapacak? İşte 2020 İstanbul Diyanet iftar saatleri

İSTANBUL İFTARA NE KADAR KALDI?

İL İL İFTAR SAATLERİ 2020

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2020

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 24.04.2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 2 25.04.2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 3 26.04.2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 4 27.04.2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 5 28.04.2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 6 29.04.2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 7 30.04.2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 8 01.05.2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 9 02.05.2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 10 03.05.2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 11 04.05.2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 12 05.05.2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 13 06.05.2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 14 07.05.2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49 15 08.05.2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50 16 09.05.2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 17 10.05.2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53 18 11.05.2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 19 12.05.2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 20 13.05.2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 21 14.05.2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59 22 15.05.2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 23 16.05.2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02 24 17.05.2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 25 18.05.2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 26 19.05.2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 Kadir Gecesi 27 20.05.2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 28 21.05.2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 29 22.05.2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 30 23.05.2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12



ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittikā” fiili kullanılmış, oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187).

Bütün bunlar ve anılan fiilin Kur’an’daki kullanımları göz önüne alındığında orucun Allah’a kul olma bilincine varılabilmesi, mümine yaraşmayacak hal ve davranışlardan sakınılması ve kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu anlaşılır.

Âyette bir yandan belirli durumlarda orucun ertelenebileceği veya fidye ile telâfi edilebileceği bildirilirken öte yandan, “Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır” açıklamasıyla zarara yol açmayacağı anlaşılan hallerde orucun büyük bir fırsat olduğu ve bunu kaçırmamak için ortaya konan iradenin büyük bir değer taşıdığı belirtilmektedir.

Orucu Bozmayan Durumlar

Orucu bozup bozmadığı tereddüde yol açabilen bazı durumlar bir kısım fıkıh eserlerinde özel olarak ele alınmıştır. Bunların başlıcaları Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir: Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak, balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak, boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek, suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak, göze sürme çekmek, güzel koku sürünmek veya koklamak, cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak, boşalma olmamak kaydıyla eşini öpmek, oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek. Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kimseye oruca dayanamayacak durumda değilse bunun hatırlatılması gerekir.

Orucun Sünnetleri ve Âdâbı

Oruçlu için zorunlu olmamakla birlikte dinen tavsiye edilen başlıca hususlar şunlardır: İmsak vakti öncesinde bir miktar yiyip içmek, iftarı gecikmeden yapmak, iftar duası okumak, hurma gibi tatlı bir şeyle veya su ile iftar etmek, gusül abdesti alması gerekiyorsa imsak vaktinden önce almak, yakınlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ve ikramları arttırmak, namaz, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, dua, salavat getirme gibi taat türünden meşguliyetlere ağırlık vermek, ramazanın son on gününde ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak inzivâ hayatı yaşamak (i‘tikâf).

Oruçluya Mekruh Olan Fiiller

Hanefî fıkhı çerçevesinde oruçlu için mekruh sayılan başlıca fiiller şunlardır: Abdest esnasında ağza ve burna su alırken mübalağalı davranmak, özürsüz olarak bir şeyin tadına bakmak (meselâ anne gerektiğinde çocuğuna vereceği ilâcın tadına bakabilir),başka madde içermeyen sakızı çiğnemek (şekerli, boyalı vb. sakızı çiğnemek orucun bozulmasına yol açar),cinsel ilişkiye yönelten hazırlayıcı hareketlerde bulunmak, zayıf düşeceği endişesi taşıdığı halde kan aldırmak.