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İftar sofraları kabakla tatlanıyor

AA

Yağsız ve hamursuz özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılan Hatay'ın yöresel kabak tatlısı, iftar sofralarını süslüyor

kabak tatlısı

Lezzeti ustasının marifetiyle şekillenen, üzerindeki tahin, muz ve ceviz ile damakları şenlendiren Hatay'ın yöresel "kabak tatlısı", yağsız ve hamursuz özelliğiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre mevsiminde toplanan kış kabaklarının sabahın erken saatinde yıkanıp soyulmasıyla başlayan kabak tatlısının lezzet yolculuğu, ürünlerin kireç suyunda sertleşmesini beklemekle devam ediyor.

Sertleşen kabaklar, daha sonra büyük kazanlarda özenle yıkanarak pişirme kaplarına diziliyor.

Şeker ilavesi yapılan sarı renkteki kabaklar, kaynatılarak dışı hafif gevrek, içi yumuşak kıvama getiriliyor.

Tatlı, damakların yanı sıra altın sarısı rengiyle de gözlere hitap ediyor.

İsteğe göre üzeri tahin, muz ve cevizle süslenen, yağsız ve hamursuz özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılan kabak tatlısı, iftar sofralarını süslüyor.

"LEZZETİ USTASININ MARİFETLİ ELLERİNDE GİZLİ"

Hatay'da 6 kuşaktır kabak tatlısı imalatıyla uğraşan 49 yaşındaki Abdülkadir Palta, zahmetli ve bir o kadar da lezzetli tatlı yapımının püf noktalarını anlattı.

Palta, şunları söyledi:

"Kabak tatlısının diğer tatlılar gibi sabit bir tarifi yok. Lezzeti tamamen ustasının marifetli ellerinde gizli. Usta, kabağına bakarak lezzetini, şeker ve bekleme süresini ayarlar. Kabak tatlısı, diğer tatlılara nazaran yağsız ve hamursuz olduğu için özellikle ramazanda iftar sonrası sofraların vazgeçilmezi sayılır. Tabakta dilimleyip üzerini tahin, ceviz, badem gibi şeylerle süsleyebilirsiniz. Tatlı, herkesin bildiği gibi bal kabağından değil, kentteki kış kabağından yapılıyor.

Bu da lezzetinin önemli unsurlarından biri. Ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi veya tatlandırıcı da kullanmıyoruz."

Aylık ortalama bir ton kabak tatlısı üretimi yaptıklarını ifade eden Palta, "Farklı kentlere de ürün gönderiyoruz. Birkaç kez de Amerika ve Avrupa'ya da gönderdik" dedi.

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