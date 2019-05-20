İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2019 Ramazan ayının 15. orucunu açacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sene 29 gün sürecek Ramazan ayının ilk yarısı geride kaldı. Diyanet İşleri imsakiyesine göre 20 Mayıs iftar vakti haberimizde.

İFTAR SAAT KAÇTA? 20 MAYIS İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA)

Ramazan imsakiyesine göre bugün tutulan oruçlar İstanbul'da saat 20.26'da, Ankara'da saat 20.07'de, İzmir'de saat 20.26'da, Bursa'da saat 20.23'te okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diğer illerin 20 Mayıs iftar vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

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İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

AYET

Rab'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Tevbe, 21

HADİS

İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir." Buhârî