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YORUM KURALLARINI OKUDUM

iftar vakti 25 Mayıs! (İl il) Diyanet 2019 imsakiyesine göre akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır iftar saati

İftar vakti, bugün 2019 Ramazan ayının 20. orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri'nin Ramazan imsakiyesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır dahil tüm il ve ilçelerin iftar vakitleri yer alıyor. İşte 25 Mayıs iftar saati

iftar

İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2019 Ramazan ayının 20. orucunu açacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Vatandaşlar Ramazan Bayramı için de hazırlıklarına başladı. Öncesinde ise Ramazan ayının 26. gecesinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri imsakiyesine göre 25 Mayıs iftar vakti haberimizde.

İFTAR VAKTİ 25 MAYIS! İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR)

Ramazan imsakiyesine göre bugün tutulan oruçlar İstanbul'da saat 20.30'da, Ankara'da saat 20.12'de, İzmir'de saat 20.31'de, Diyarbakır'da saat 19.37'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diğer illerin 25 Mayıs iftar vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

AYET

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Enbiya, 22

HADİS

"Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez." Buhârî

İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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