İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 22. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 22. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

MANTAR ÇORBASI

Malzemeler:

500 gr mantar (doğranmış)

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre tavuk suyu veya su

1 çay bardağı krema

Tuz ve karabiber

Yarım çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak tereyağını ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun.

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2. Sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

3. Doğranmış mantarları ilave edin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

4. Tavuk suyu veya suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve kekik ilave edin.

5. Çorbayı kaynattıktan sonra altını kısın ve 10-15 dakika pişirin.

6. Ocaktan alın, bir el blenderı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.

7. Son olarak kremayı ekleyin ve karıştırın. Birkaç dakika daha kaynatın, ardından sıcak servis edin.

FIRINDA TAVUK ŞİŞ

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

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1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Öncelikle tavukları bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, yoğurt, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin. İyice karıştırın.

2. Kapağını kapatıp buzdolabında en az 1 saat marine edin.

3. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Tavukları şişe geçirin.

4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin. Tavuklar altın rengi alana kadar fırında tutabilirsiniz.

5. Yanında pilav veya salata ile servis edebilirsiniz.

SALÇALI BULGUR PİLAVI

Malzemeler: