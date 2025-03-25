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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü!

        İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü!

        Ramazan ayında birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofralarını hazırlamaktan daha zor olan bir şey varsa, o da ne pişireceğine karar verememektir. İşte işinizi kolaylaştıracak, çorbasından tatlısına Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 08:30
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        Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü
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        Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 25. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

        YAYLA ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı yoğurt

        1 yemek kaşığı un

        1 yumurta

        4 su bardağı su

        1/2 çay bardağı pirinç

        1 tatlı kaşığı nane

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı pul biber

        Yapılışı:

        1. İlk olarak yoğurdu, unu ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Ardından suyu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

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        2. Karışıma pirinç ve tuzu ekleyin, karıştırın. Orta ateşte, karıştırarak pişirin. Pirinçler yumuşayınca çorbanız hazır olacaktır.

        3. Çorba kaynamaya başladıktan sonra, başka bir tavada tereyağını eritip içine nane ve pul biberi ekleyin, karıştırın ve çorbanın üzerine dökün.

        4. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!

        ALİ NAZİK

        Malzemeler:

        500 gram kuzu eti (döş veya but)

        2 adet patlıcan

        1 su bardağı yoğurt

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı pul biber

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 adet soğan

        1 diş sarımsak

        Karabiber (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak patlıcanları közleyin veya fırınlayın. Kabuklarını soyup, ince ince doğrayın.

        2. Kuzu etini küp küp doğrayın, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayıp, sıvı yağda kavurun.

        3. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından tuz, pul biber ve karabiber ekleyin.

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        4. Közlenmiş patlıcanları, yoğurdu ve tereyağını bir kaba alın, iyice karıştırın.

        5. Yoğurtlu karışımı, etlerin üzerine ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

        6. Üzerine pul biber serpip, sıcak servis edin. Afiyet olsun!

        DOMATESLİ PİLAV

        Malzemeler:

        1 su bardağı pirinç

        2 adet domates

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        2 su bardağı sıcak su

        Yapılışı:

        1. Öncelikle pirinci yıkayıp süzün.

        2. Domatesleri rendeleyin veya küçük küçük doğrayın.

        3. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede eritin, doğranmış domatesleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        4. Süzülen pirinci ekleyip, birkaç dakika daha kavurun.

        5. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve tuz ile karabiberi ilave edin.

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        6. Pilav kaynamaya başladığında, altını kısın ve pilav suyunu çekene kadar pişirin. Pilav demlendikten sonra karıştırıp sıcak servis edin.

        KABAK TATLISI

        Malzemeler:

        1 kg kabak

        1 su bardağı toz şeker

        1 çay bardağı su

        1 çay kaşığı tarçın

        Ceviz içi (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak kabakları soyup, dilimleyin veya halkalar halinde kesin.

        2. Daha sonra bir tencereye kabakları yerleştirip, üzerine toz şeker serpin ve suyu ekleyin.

        3. Kabaklar suyunu salıp yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

        4. Kabaklar piştikten sonra üzerine tarçın serpin ve ceviz içi ekleyin.

        5. Tatlınız soğuduktan sonra dilerseniz üzerine kaymak veya dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.

        Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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