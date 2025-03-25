İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 25. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 25. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

4 su bardağı su

1/2 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

1. İlk olarak yoğurdu, unu ve yumurtayı bir kaba alıp çırpın. Ardından suyu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

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2. Karışıma pirinç ve tuzu ekleyin, karıştırın. Orta ateşte, karıştırarak pişirin. Pirinçler yumuşayınca çorbanız hazır olacaktır.

3. Çorba kaynamaya başladıktan sonra, başka bir tavada tereyağını eritip içine nane ve pul biberi ekleyin, karıştırın ve çorbanın üzerine dökün.

4. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!

ALİ NAZİK

Malzemeler:

500 gram kuzu eti (döş veya but)

2 adet patlıcan

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak patlıcanları közleyin veya fırınlayın. Kabuklarını soyup, ince ince doğrayın.

2. Kuzu etini küp küp doğrayın, soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayıp, sıvı yağda kavurun.

3. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından tuz, pul biber ve karabiber ekleyin.

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4. Közlenmiş patlıcanları, yoğurdu ve tereyağını bir kaba alın, iyice karıştırın.

5. Yoğurtlu karışımı, etlerin üzerine ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

6. Üzerine pul biber serpip, sıcak servis edin. Afiyet olsun!

DOMATESLİ PİLAV

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz