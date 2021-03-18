İGA, Çanakkale şehitleri anısına hazırladığı kısa filmi sosyal medyadan yayınladı

İstanbul Havalimanı'nın farklı bölümlerinden görüntülerin yer aldığı video, İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Videoda, Çanakkale Zaferi'nin günümüze ulaşan destanlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla İngilizce altyazılı insan-billboard etkileşimi görüntüleri de yer alıyor.
Paylaşımda, "Çanakkale'de düşman donanmasına 'Dur Yolcu' diyerek geçit vermeyen kahraman askerlerimizin hikayelerini #DinleYolcu diyerek #İstanbulHavalimanı'na taşıdık. Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." denildi.
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