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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İGA İstanbul Havalimanı CEO'su görevinden ayrıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İGA İstanbul Havalimanı CEO'su görevinden ayrıldı

        İGA İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevinden ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 07:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:49
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        İGA İstanbul Havalimanı CEO'su görevinden ayrıldı
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        İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2017 yılından bu yana İGA İstanbul Havalimanı’na başarıyla liderlik etmiş olan CEO’muz Sayın Kadri Samsunlu ile ortak şekilde yürüttüğümüz bir sürecin sonucunda yollarımızı ayırmaya karar verdiğimizi bildirmek isteriz. Kendisine İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

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        İGA İstanbul Havalimanı CEO’luk görevine, CFO’muz Sayın Selahattin Bilgen vekaleten atanmıştır. İGA İstanbul Havalimanı olarak ‘küresel aktarma merkezi’ konumumuzu her geçen gün güçlendirecek ve Türkiye’nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz."

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