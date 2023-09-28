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        Haberler Ekonomi Enerji BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı - Enerji Haberleri

        BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı

        BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan'ın emeklilik kararı aldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:58
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        BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
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        Mayıs 2016’dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Burhan Özcan emeklilik kararı aldı.

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        BOTAŞ sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "21.05.2016 tarihinden itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan ÖZCAN, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına; bugüne kadar sektöre ve Ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."

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