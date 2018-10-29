İGA nedir? sorusu, İstanbul Havalimanı açılışı sonrası en cevabı en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Özellikle İGA açılımı büyük merak konusu... Peki; İstanbul Havalaminaı'nın yapımını üstlenen İGA nedir? İşte, İGA açılımı...
İGA NEDİR?
İGA’nın yolculuğu DHMİ’nin 3 Mayıs 2013’te İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletilmesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’na ihale etmesi ile başladı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun bu amaçla İGA ismini vererek 7 Ekim 2013 kurduğu şirket olarak, İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Yatırımcılarımız arasında yer alan şirketlerin her birinin İGA’da %20 oranında eşit hissesi bulunuyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.
İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye)
Priştina (Kosova)
Kahire Terminal 2 (Mısır)
Bakü Heydar Aliyev (Azerbaycan)
Hawler – Erbil (Kuzey Irak)
Duhok (Kuzey Irak)
Ordu-Giresun (Türkiye)
Buna ek olarak konsorsiyum üyelerinden Limak Holding’in İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye) ve Priştina (Kosova) havalimanlarını işletme tecrübesi bulunmaktadır.
İGA AÇILIMI
İGA aslında İngilizce bir bir kısalatma. İGA'nın İngilizce açılımı Istanbul Grand Airport yani İstanbul Büyük Havalimanı Istanbul Grand Airport'un ingilizce kısalkaması ise İGA olarak kullanılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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