İGDAŞ doğlagaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendiriyor! Kampanya başvurusu için son gün ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştirak şirketlerinden İGDAŞ, doğal gaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendireceği bir kampanya başlattı. Eski borçların da dâhil edildiği kampanya 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İşte, İGDAŞ fatura taksitlendirme kampanyası...
7 milyon aboneye sahip İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ) başlattığı kampanya ile kış aylarında doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 6 aya kadar taksit imkânı sunuyor. Aboneler, anlaşma sağlanan 14 banka sayesinde faturalarını taksitlendirebilecek. İşte, İGDAŞ taksitli doğalgaz faturası kampanyasına dair detaylar...
İGDAŞ TAKSİTLİ FATURA KAMPANYASI BAŞLATTI
İGDAŞ, başlattığı kampanya ile abonelere, ödeyemedikleri faturalarını vade farksız 2 ile 6 ay arasında taksit yapma seçeneği sunuyor. 2019 yılından beri kış aylarında uygulanan taksitlendirme kampanyası, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.
VADESİ GEÇMİŞ FATURALARA 12 TAKSİT
Fatura ödemelerinde vade farksız taksit kampanyasına ek olarak vadesi geçmiş borçları da kapsıyor. Konut abonelerine özel olarak geçmiş dönem faturaları anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz, vade farksız 12 taksitle ödenebiliyor.