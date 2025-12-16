İGDAŞ, Kara Kış Desteği ile doğal gaz faturalarını taksitlendiriyor! Fatura taksitlendirme nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Kara Kış Desteği uygulamasını başlattı. Bu uygulama kapsamında aboneler, doğal gaz faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan taksitlendirebilecek ya da ödeme tarihini erteleyebilecek. Peki Kara Kış Desteği ile taksitlendirme nasıl, nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...
İBB iştiraki İGDAŞ'ın, Kara Kış Desteği uygulaması başladı. Düzenleme ile aboneler, doğal gaz faturalarını faiz veya ek ücret olmadan taksitlendirme yaparak ödeyebilecek. Uygulamanın başlamasıyla birlikte, Kara Kış Desteği başvurularının nasıl, nereden yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm detaylar...
İBB "KARA KIŞ DESTEĞİ" BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, Kara Kış Desteği uygulamasını yeniden başlattı. Uygulama kapsamında aboneler, doğal gaz faturalarını taksitlendirme yaparak ödeyebilecek.
İGDAŞ FATURA TAKSİTLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Kara Kış Desteği kapsamında İGDAŞ’ın anlaşma sağladığı bankalar aracılığıyla aboneler, doğal gaz faturalarını 2 ila 6 taksit arasında, vade farkı olmaksızın ödeme imkanına sahip olabilecek.
Konut aboneleri ise geçmiş dönem borçları ile güncel faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan, 3 ay ertelemeli ve 12 aya kadar taksitlendirme ile ödeyebilecek.
İGDAŞ KIŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
İGDAŞ’ın “Kara Kış Desteği” kapsamında sunulan taksitlendirme, erteleme kampanyalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ve anlaşmalı bankalar listesine www.igdas.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir.