İBB iştiraki İGDAŞ'ın, Kara Kış Desteği uygulaması başladı. Düzenleme ile aboneler, doğal gaz faturalarını faiz veya ek ücret olmadan taksitlendirme yaparak ödeyebilecek. Uygulamanın başlamasıyla birlikte, Kara Kış Desteği başvurularının nasıl, nereden yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm detaylar...