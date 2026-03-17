        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu tutuklandı | Son dakika haberleri

        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu tutuklandı

        Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken bir belediye çalışanına çarpıp ağır yaralayan ve 2,09 promil alkollü olduğu belirlenen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Giriş: 17.03.2026 - 01:35 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü Şiyar Güneş, İrfan Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında kaçtı. Takip esnasında sürücünün aracı, karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve Iğdır Belediyesi çalışanı Yusuf Öztürk (55) yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Şiyar Güneş'in 2,09 promil alkollü olduğu ve DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlendi. Sürücüye 640 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl içinde üçüncü kez el konuldu. Adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

