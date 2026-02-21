Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor Iğdır FK: 0 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 0 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'in 27. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.

        Giriş: 21.02.2026 - 15:41 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:41
        Esenler Erokspor deplasmanda rahat kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Iğdır FK ile Esenler Erokspor, karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-0'lık skorla kazandı.

        Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Hamza Catakovic, 54. dakikada Mame Faye ve 79. dakikada Francis Beny Nzaba kaydetti.

        Esenler Erokspor ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Öte yandan Iğdır FK'nın ise ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 1 maç fazlasıyla puanını 56'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Iğdır FK, 41 puanda kaldı.

        1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk edecek. Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.

