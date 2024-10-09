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        Bakan Yumaklı: Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile kırmızı et ithalatını bitirmek istiyoruz (2)

        'YILSONU İHRACATIMIZIN 35 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaretinden sonra Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:40
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        Bakan Yumaklı: Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile kırmızı et ithalatını bitirmek istiyoruz (2)
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        ‘YILSONU İHRACATIMIZIN 35 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ’

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaretinden sonra Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle buluştu. Bakan Yumaklı, tarım alanında yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri politikalar ile sektörü dayanıklı ve rekabet gücü yüksek bir duruma getirdiklerini söyledi.

        ‘DÜNYADA LİDER DURUMDAYIZ’

        Bitkisel ve hayvansal ürünlerde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarının kırıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye, bugün tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 9 ülke arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden turistlerin gıda arz güvenliğini fazlasıyla sağlıyoruz. Yine ülkemizin; güçlü ticaret, sanayi ve lojistik altyapısı sayesinde 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek ekonomimize 31 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Birçok ürünün ihracatında dünyada lider durumdayız. Son 8 aylık ihracat rakamımız 20,8 milyar doları geçmiş durumda. İnşallah yıl sonunda ihracatımızın 35 milyar doları geçeceğini tahmin ediyoruz. Son 22 yıllık dönemde tarım ve orman sektörümüz yıllık ortalama yüzde 2,4 oranında büyümüştür ve büyümeye de devam etmektedir. Ben burada pembe bir tablo çizmiyorum. Bu ülkenin çiftçisi, sanayicisi, müteşebbisi istediği zaman neler yapıyor onu ifade etmeye çalışıyorum. Tabii bu başarılar şehirlerimizin üretim potansiyelini açığa çıkarmakla olmuştur. Iğdır'a bu alanda önemli destek verdiğimizi ve yatırım yaptığımızı özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

        Iğdır'ın tarımdaki potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için son 22 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Çiftçimizin sürdürülebilir üretim yapmasını teşvik etmek için reel rakamlarla 3,1 milyar lira tarımsal destek verdik. 2 bin 234 kırsal kalkınma projesini destekleyerek önemli hibe desteği verdik. Bildiğiniz gibi artık Iğdır da TKDK-IPARD desteklerinden faydalanacak. Bu kapsamda, ilk 2 çağrımıza Iğdır'dan 19 proje başvurusu oldu. Projelerin inceleme süreci devam ediyor. İnşallah başvurusu uygun bulunan projelerin sahipleriyle sözleşme imzalayarak, yatırıma başlayacağız. Bu arada, hayvansal üretim sektörü için çıktığımız 3’üncü başvuru çağrımız da halen devam ediyor. Sektöre yatırım yapmak isteyenlere özellikle duyurmak istiyorum. Hayvansal üretimde maliyetleri azaltmak için 200 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Tarım arazilerimiz gıda arz güvenliğimizin teminatı dedik, Iğdır'da 695 bin dekar alana sahip Iğdır Ovamızı büyük ova projesine dahil ettik. Bu alana çivi dahi çaktırmayacağız, sadece tarımsal üretim yaptıracağız. Iğdır'da 476 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bu sayede 4 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık.” diye konuştu.

        ‘13 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK’

        Bakan Yumaklı “Iğdır'ın yeşiline yeşil katmak için 13 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Iğdır'da küçükbaş hayvancılığın ekonomik yapılması için mera ıslah ve amenajman projelerine 2025 yılında da önemli kaynak aktaracağız. Bu sayede hem meraların verimi artacak hem de yetiştiricimizin maliyetlerini düşürerek karlılık oranını yükselteceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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