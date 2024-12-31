Bakan Güler Iğdır'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır kenti Iğdır'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasıyla karşılandı. Şeref defterini imzalayan Güler, Vali Ercan Turan’dan kent hakkında bilgi aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

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