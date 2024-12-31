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        Bakan Güler Iğdır'da

        MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:55
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        Bakan Güler Iğdır'da
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        MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır kenti Iğdır'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasıyla karşılandı. Şeref defterini imzalayan Güler, Vali Ercan Turan’dan kent hakkında bilgi aldı.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin askeri birlikleri ziyaret edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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