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        Alagöz Holding Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi'nden Marcos Silva'yı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:52
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Portekiz 2. Ligi'nden Marcos Silva'yı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Marcos Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından CS Maritimo forması giyen Marcos Silva ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Marcos Silva'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

        Silva'nın imza töreni Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katılımıyla gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri

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