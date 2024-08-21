Iğdır'da yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı yakalandı
Iğdır kırsalındaki su deposunda saklanan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
Iğdır kırsalındaki su deposunda saklanan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık ilçesine bağlı Aşağıaratan köyündeki su deposunun içine saklanan yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin sırt çantasının içinde, yurda yasadışı yollarla sokulduğu belirlenen 675 botoks ilacı ele geçirildi.
İlaçlara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
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