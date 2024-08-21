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        Iğdır'da yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı yakalandı

        Iğdır kırsalındaki su deposunda saklanan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:24
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        Iğdır'da yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı yakalandı
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        Iğdır kırsalındaki su deposunda saklanan yabancı uyruklu şüphelinin çantasında 675 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık ilçesine bağlı Aşağıaratan köyündeki su deposunun içine saklanan yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin sırt çantasının içinde, yurda yasadışı yollarla sokulduğu belirlenen 675 botoks ilacı ele geçirildi.

        İlaçlara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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