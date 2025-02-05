Iğdır'da bir kişi üzerindeki 300 altın sikkeyle yakalandı
Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.
Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşetlere konulan tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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