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        Iğdır'da bir kişi üzerindeki 300 altın sikkeyle yakalandı

        Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:20
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        Iğdır'da bir kişi üzerindeki 300 altın sikkeyle yakalandı
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        Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, poşetlere konulan tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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