Iğdır'daki operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İnsan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence yeri ile işletme sahiplerinin adreslerinin de bulunduğu 33 noktadaki operasyonda yakalanan 12 şüpheli, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki gün önce birbiriyle bağlantılı yürütülen rüşvet alan adliye çalışanları, insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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