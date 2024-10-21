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        Haberler Gündem Çevre Iğdır Valisi Turan, kuş çalışmalarını inceledi | Son dakika haberleri

        Iğdır Valisi Ercan Turan, kuş araştırma çalışmalarını inceledi

        Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu. Vali Turan, "Uluslararası bir çalışma yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu işe sevdalanmış, profesyonelleşmiş insanlar geliyor, kuşların hareketleri inceleniyor, büyük kuşlara verici, küçük kuşlara halka takılıyor. Türkiye'deki türlerin (kuş) yaklaşık yüzde 75'i Iğdır'da bulunuyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:57
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        Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde incelemede bulundu.

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        KuzeyDoğa Derneği'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Koç ve UTAH üniversitelerinin desteğiyle yürüttüğü kuş halkalama çalışmaları devam ediyor.

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        Vali Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ile Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yer alan kuş araştırma merkezinde inceleme yaptı.

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        Burada KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile UTAH üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu tarafından karşılanan Turan, bilimsel çalışmaların yapıldığı alanı gezdi.

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        Ağlara takılan kuşların çıkarılması, halkalanması ve verilerinin sisteme kaydedilmesi gibi aşamaları izleyen turan, çalışmalar hakkında Şekercioğlu'ndan bilgi aldı.

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        Vali Turan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kuşların nasıl halkalandığını yerinde gördüklerini belirterek, "Uluslararası bir çalışma yapılıyor. Dünyanın her yerinden bu işe sevdalanmış, profesyonelleşmiş insanlar geliyor, kuşların hareketleri inceleniyor, büyük kuşlara verici, küçük kuşlara halka takılıyor. Türkiye'deki türlerin (kuş) yaklaşık yüzde 75'i Iğdır'da bulunuyor" diye konuştu.

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        Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da ziyaretinden dolayı Vali Turan'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Burası dünya çapında çok önemli bir alan. Türkiye'de tespit edilmiş 502 kuş türünün yüzde 62'sini, yani 316 tanesini sadece bu bölgede tespit ettik. Türkiye'de hiç kaydı olmayan 3 türü yine bu alanda tespit ettik. Buranın korunması önem taşıyor. Halkaladığımız 180 bin kuşun düzinelercesi farklı ülkelerde yakalandı" dedi.

        #yerel haberler
        #Iğdır Haberleri
        #araş kuş araştırma ve eğitim merkezi
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