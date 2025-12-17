Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Igokea m:tel: 65 - Galatasaray MCT Technic: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Igokea m:tel: 65 - Galatasaray MCT Technic: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 yendi. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubu lider tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:48
        Galatasaray MCT Technic, grubu lider bitirdi!
        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçında konuk olduğu Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 mağlup etti.

        Laktasi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-33 üstünlükle gitti.

        İkinci devrede de skor avantajını koruyan Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodunu 61-47 önde bitirdiği mücadeleyi 82-65 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda ise Javon Bess ve Marko Jeremic'in 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grup maçlarını 5 galibiyet, bir mağlubiyetle zirvede bitirdi. Igokea m:tel ise bir galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer aldı.

