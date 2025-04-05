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        Haberler Spor Futbol İtalya Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması - Futbol Haberleri

        Igor Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması

        Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:29
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        Tudor'dan Kenan Yıldız açıklaması!
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        Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Roma ile karşılaşacakları maçın öncesi Kenan Yıldız'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

        Hırvat teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi." ifadelerini kullandı.

        Tudor, Kenan'ın Roma maçında ilk 11'de olup olmayacağına yönelik sorunun ardından, "Göreceğiz." yanıtını verdi.

        Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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