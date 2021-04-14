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Kızın fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa mahalleli dayağı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi

REZİLLİK... Son dakika: Küçük kızın fotoğrafını çekerken yakalandı, meydan dayağı yedi
Kadın fark etti, mahalleli darbetti!
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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonu ile kız çocuğunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından darbedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti.

KADIN FARK ETTİ

Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darbedildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan mahalleli, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonuna ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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