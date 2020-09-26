İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri kan bağışı yaptı - KÜTAHYA

AA

Derneğin yönetim kurulu üyesi Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını, Kızılay'a destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini söyledi.Derneğin toplum yararına yaptıkları çalışmalardan birini daha hayata geçirdiğini belirten Yaymacı, şunları kaydetti:"Kızılay'ımız belli dönemlerde vatandaşlarımıza kan bağışı duyurusunda bulunuyor. Koronavirüs salgınından dolayı yapılan kan bağışları ciddi oranda azalmış durumda. Biz de Kızılay'dan bunu öğrenince bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve kan stoklarına bir destek sağlamak adına çalışan gençliğimizle birlikte burada hep beraber kan bağışında bulunuyoruz."