Üretim maliyetleri nedeni ile pazar kayıpları yaşadıkları bir dönemde alınan önlemin ihracata olumsuz yansıyacağını anlatan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Önlemler, maliyetleri yükselterek ülkemizde yatırım ve üretimi de caydırıyor. Üretim ucuz maliyetli komşu ülkelere kayıyor" dedi.
Mustafa Gültepe, hazırgiyim sektörünün ağırlıklı olarak KOBİ´lerden oluştuğunu ve 18 bini ihracatçı olmak üzere Türkiye´nin 81 ilinde 35 bin hazır giyim firmasının üretim yaptığını hatırlattı ve ekledi:
"Önlemler sadece hazır giyimi değil, kumaş, ev tekstili, mobilya, halı gibi birçok sektörü de etkiliyor. Bu kadar yaygın etkiye rağmen az sayıdaki iplik firmasına pozitif ayrımcılık sağlanmasını üzüntüyle karşılıyoruz."
"17.6 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 71´ini yaptığımız AB´de üretim maliyetlerimize bağlı olarak pazar kayıpları yaşıyoruz.
"Ortada bu gerçeklik varken üzerine hammadde maliyetlerimizi artıracak ek gümrük vergileri ihracatımızı mutlaka olumsuz etkileyecek.
"Söz konusu önlemler, maliyetleri yükselterek ülkemizde yatırım ve üretimi de caydırıyor. Birçok sanayicimiz üretimlerini ucuz maliyetli komşu ülkelere kaydırıyor.
"Öte yandan, yurt dışından tedarik edilen iplik için uygulanan bu önlemin döviz kurlarının yüksek seviyelerde bulunduğu ve dolayısıyla ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini de anlamakta zorlanıyoruz.
"2018 Temmuz ayından itibaren iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25 - 50 düzeyinde düşüş var.
"Bu tabloya rağmen ithalatın artışında görmeye alıştığımız bir önlemin alınmasını hazır giyim ihracatçıları olarak manidar buluyoruz."
Gültepe, enflasyonla topyekûn mücadele edildiği bir dönemde, hammadde ithalatına önlem alarak yeni bir yükselişe zemin yaratılmış olacağının da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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