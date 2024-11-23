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        Ihlamurun Sağlığa Faydaları - Ihlamur Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler?

        Kış aylarının sevilen bitkisi ıhlamur, özellikle çayı içildiğinde birçok kişi tarafından sevilir. Son derece şifalı bir bitki olan ıhlamurun çayı yapıldığında çeşitli faydası ortaya çıkar. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileriyle öne çıkan bu bitki, bilhassa öksürük ve balgam gibi sorunlarda etki sahibidir. Doğal bir şifa bitkisi olan ıhlamurun faydaları hakkında bilgi sahibi olmak için yazının devamını okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:36
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        Ihlamurun Sağlığa Faydaları
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        Büyüleyici kokusu ve lezzetli aromatik tadıyla öne çıkan ıhlamur, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle son dönemlerin en fazla konuşulan bitkileri arasına girmiştir. Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle bilinen ıhlamurun yaprakları demlendiğinde birçok derde karşı şifa olabilir. Ilıman iklimlerde yetişen ıhlamur bitkisinin çay formunda oluşu, birçok kişinin çeşitli dertler için çayı kullanmasını sağlar.

        IHLAMUR NEDİR?

        Ihlamur, çoğunlukla “Tilia” cinsine ait ağaçların çiçeklerinden elde edilir ve aromatik özellikleriyle kış çaylarının sevilen çayını yaparken kullanılır. Ihlamur ağaçları, global olarak ılıman iklimlerde yetişir ve geleneksel tıpta ve aromaterapide kullanılır. Soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunlara karşı etkisiyle bilinen ıhlamur, kan dolaşımını iyileştirme ve rahatlatıcı özellikleriyle de öne çıkar. Ancak bazı alerjilere sahip olanların ve tansiyon ilacı kullananların dikkat etmesi gereken bir bitkidir.

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        IHLAMURUN FAYDALARI

        Ihlamurun faydalarını aşağıda sıraladık;

        • Stres ve kaygıyı azaltır.
        • Balgam ve öksürüğe karşı iyi bir çözüm sunar.
        • Ateş düşürme konusunda etkileyici olduğu bilinir.
        • Kas spazmlarının etkisini azaltmaya destek olur.
        • Sindirim sistemini iyileştirici etkisi vardır.
        • Kramplara iyi gelebilir.

        IHLAMURUN ZARARLARI

        Ihlamurun zararları aşırı tüketimle ortaya çıkabilir. Özellikle bazı kişilerin ıhlamura karşı alerjisi olabilir. Cilt döküntüleri, kaşıntı, kızarıklık ve benzeri belirtiler görülebilir. Bunlar çoğunlukla nadirdir ve ıhlamurun faydaları daha çok öne çıkar. Ancak bazı kişilerin kullanımına özellikle dikkat etmesi gerekir. Özellikle kalp sorunu yaşayan kişilerin ıhlamur çayını düzenli tüketmesi önerilir. Ayrıca hipotansiyon adıyla bilinen düşük kan basıncı yaşayan kişilerin de kontrollü tüketmesi önemlidir.

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        IHLAMUR NEYE İYİ GELİR?

        Ihlamur neye iyi gelir? Birçok faydasıyla öne çıkan ıhlamur;

        • Stres ve anksiyete ile başa çıkma konusunda yardımcıdır.
        • Vücuttan stresi atmak ve rahatlamak için ideal olabilir.
        • Balgam ve öksürüğü kesme konusunda idealdir.
        • Kış ayında hasta olanların ilk başvurduğu bitki çayları arasındadır.
        • Vücuttaki iltihap oranını azaltarak sağlıklı yaşam sunar.
        • Ateş düşürme etkisiyle hastalığın hafiflemesine yardımcı olur.
        • Mide sorunu yaşayan kişiler için ideal olabilir.
        • Kas spazmlarını rahatlatmaya yardımcıdır.
        • İltihap sökme etkisiyle bilinir.
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        IHLAMUR ÇAYI NASIL YAPILIR?

        Peki ıhlamur çayı nasıl yapılır? Basit adımları takip ederek yapılan ıhlamur çayının malzemeleri şunlardır;

        • 1 - 2 tatlı kaşığı ıhlamur yaprağı
        • 1 su bardağı sıcak su
        • Tatlandırmak için limon, tarçın ya da bal

        Yapılışı:

        • Bir cezve veya su ısıtıcısında hazırladığınız bir su bardağını kaynamaya bırakın.
        • Ihlamuru ekleyerek 5 - 10 dakika içinde demlenmesine izin verin.
        • Daha hafif tat istiyorsanız 5 dakika, yoğun aromalar için ise 10 dakika yeterlidir.
        • Demlendikten sonra çayı süzerek bardağa koyabilir ve tatlandırmak için tarçın, limon ya da bal kullanabilirsiniz.
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        IHLAMURUN CİLDE FAYDASI

        Ihlamurun cilde faydası son derece fazladır. Bilhassa hassas ciltler için etkili olan ıhlamur çayının kızarıklık ve tahriş gibi negatif etkilere karşı faydalı olduğu bilinir. İltihaplanma durumlarında etkili bir çözüm sunan ıhlamurun nemlendirici özelliği de vardır. İçeriğindeki flavonoidler ve polisakaritler sayesinde cildin dengeli şekilde nemlenmesine yardımcı olur. Pul pul dökülme ve cilt kuruluğu gibi sorunları önleyen ıhlamur, düzenli olarak tüketildiğinde cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını destekler.

        IHLAMURUN TANSİYONA ETKİSİ

        Ihlamur tansiyona etkisi de bilinir. Kan basıncını düşürücü etkisiyle öne çıkan ıhlamur, vücuttaki stresin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunur. Vücutta biriken stresin azalması ve kasların gevşemesi için faydalı olan ıhlamur, sinir sisteminin rahatlamasıyla kan basıncını düşürür ve bu yüzden tansiyonda etkilidir. Ancak burada önemli bir nüans vardır; ıhlamur çoğunlukla yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerin faydalandığı bir üründür. Ancak düşük tansiyon sorunu olan insanların veya tansiyon ilacı kullanan kişilerin ıhlamur tüketiminden uzak durması gerekir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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