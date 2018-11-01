Mersin'de dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir pamuk deposunda yangın çıktı. Depo içerisinde kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı belirlenen yangın, içeride bulunan pamukların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi.

YANGIN İKİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre 2 saatte kontrol altına alınan yangın, çevredeki depolara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Depoda ihraca hazır pamukların bulunduğu ifade edildi. Yangın sonucu ortaya çıkan maddi kayıpla ilgili bilgi verilmedi.

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