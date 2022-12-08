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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi kasımda 47,8 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımda 47,8 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste dördüncü ay bozulmaya işaret etti

İhracat ikliminde bozulma sürüyor
AA

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Kasım 2022 dönemi sonuçları belli oldu.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ekimde 47,9 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi kasımda hafif bir düşüşle 47,8 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste dördüncü ay bozulmaya işaret etti. Talep koşullarındaki zayıflama ılımlı düzeyde olmakla birlikte Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda kaydedildi.

Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 olan ABD’de üretim kasım ayında belirgin bir şekilde azaldı ve söz konusu düşüş ağustostan bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. PMI verilerinin kapsadığı ve Türk imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 39 düzeyinde olan Avrupa’nın büyük bir bölümünde ekonomik aktivite yavaşladı.

Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda, daralmanın ekim ayına göre belirginleştiği ülkeler arasında yer aldı. Almanya, İtalya ve İspanya’da ise hafifleyerek de olsa düşüş devam etti.

ORTA DOĞU YİNE BÜYÜMENİN MERKEZİ OLDU

Orta Doğu, küresel ekonomide büyümenin merkezi olma özelliğini kasım ayında da sürdürdü. Rapor kapsamında takip edilen 5 Orta Doğu ülkesi, imalat sektörü ihracat pazarının yüzde 6’sını oluşturuyor. Bunlar içerisinde en büyük pazar konumunda bulunan BAE’de petrol dışı ekonomik aktivite kasımda son 10 ayın en düşük oranında da olsa güçlü şekilde artmaya devam etti. Benzer şekilde Katar ve Suudi Arabistan’da büyüme kaydedilirken Lübnan ve Mısır’da ise üretim daralma gösterdi.

Orta Doğu haricinde, Hindistan son üç ayın en yüksek büyüme oranını kaydederek talepteki iyileşmenin kaynaklarından biri olmaya devam etti. Takip edilen ekonomiler içerisinde en keskin üretim daralması Tayvan’da yaşandı. Bu ülkede imalat sanayi üretimi belirgin bir şekilde azaldı ve düşüş eğilimi 8'inci aya ulaştı. Ancak kasımdaki gerilime ekim ayına göre daha ılımlı düzeyde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ne ilişkin son verilerin, yakın dönemde izlenen eğilimlerin devamına işaret ettiğini belirterek, "Başka bir ifadeyle, Avrupa ve ABD’de ekonomik aktivite daralırken Orta Doğu’da talebin gösterdiği iyileşme bu durumu kısmen telafi etmeyi sürdürdü. Bununla birlikte, Türk imalatçıları bazı önemli ihracat pazarlarında yaşanan küçülmelerin derinliği nedeniyle bir süre daha yeni sipariş talebi yönünden zorlanmaya devam edecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

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