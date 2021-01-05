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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi.

Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

"EN YÜKSEK ÇEYREK DÖNEM İHRACAT REKORU DA KIRILDI"

"2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır." ifadesini kullanan Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "2020 yılı ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir." dedi.

2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 77,3 olduğunu kaydeden Pekcan, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini söyledi.

44 ÜLKEDE İHRACAT REKORU



Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur." dedi.

"İLK DEFA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN FİRMA SAYISI 18 BİN 123"

Ticaret Bakanı Pekcan, "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, 2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısının 18 bin 123 olarak gerçekleştiğini söyledi.