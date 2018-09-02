Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'un Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos tarihinde ikinci ek vergi kararına rağmen ABD'ye ihracatını ağustos ayında yüzde 63 artırmayı başararak, 2 milyon 844 bin dolar kazandırdı. Demir ihracatçılarının ağustos ayındaki toplam ihracatı ise yüzde 49'luk artışla 123 milyon 360 bin dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT YEMEN'E



Egeli ihracatçılar, ağustos ayında en fazla ihracat artışını Yemen'e gerçekleştirdi. 2017 yılı ağustos ayında Yemen'e 475 bin dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2018 yılı ağustos ayında yüzde 3 bin 800'lük rekor artışla 18 milyon 522 bin dolar ihracat yaptı.

YÜZDE 16,41'LİK YÜKSELİŞ



EİB üyesi ihracatçılar, 4 günlük fazla iş günü olan 2017 yılı ağustos ayında ise 1 milyar 46 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti. EİB'nin ağustos ayındaki ihracat kaybı yüzde 4 ile sınırlı kaldı. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 6.5'lik azalışla 12 milyar 388 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Egeli ihracatçılar, 2018 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 16,10'luk ihracat artış hızıyla ihracatlarını 7 milyar 506 milyon dolardan 8 milyar 714 milyon dolara taşıdı. EİB'nin kayda aldığı yıllık ihracat ise yüzde 16,41'lik yükselişle 13 milyar 31 milyon dolara ulaştı.



SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI, TARIM VE MADEN İHRACATI GERİLEDİ



Ağustos ayında; Ege İhracatçı Birlikleri tarafından kayda alınan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 2'lik artışla 429 milyon dolar olurken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 12'lik düşüşle 335 milyon dolara geriledi. Madencilik sektörü ise; yüzde 13'lük kan kaybı yaşadı ve 65 milyon 232 bin dolarlık performans sergiledi.



DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN HIZINI TRUMP VERGİSİ DE BAYRAM DA KESEMEDİ



2018 yılına fırtına gibi giren Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'un Türk çelik ve alüminyum ürünlerine iki kat gümrük vergisi kararına ve Kurban Bayramı tatiline rağmen ihracatta hız kesmedi.



Ağustos ayında 123 milyon 360 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli demir çelik ihracatçıları, 2017 yılı Ağustos ayına göre ihracatlarını yüzde 49 arttırmayı başardı ve bir ay aranın ardından Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında yer alan 12 ihracatçı birliği arasında tekrar en fazla ihracat yapan birlik oldu ve zirveyi geri aldı.



HAZIRGİYİM İHRACATTA ZİRVENİN ORTAĞI



Temmuz ayında EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 111 milyon 570 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvenin ortağı oldu.



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında Türkiye'ye 75 milyon 296 bin dolar döviz kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; Türkiye'nin yer altı zenginliklerini 65 milyon 232 bin dolarlık dövize dönüştürdü.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 63 milyon 994 bin dolarlık ihracata imza atarken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin dışsatım rakamı 57 milyon 181 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



KURU MEYVE İHRACATINDA YÜZDE 12 ARTIŞ



Ağustos ayında kuru kayısı ihracat sezonu başlayan, Eylül ayında ise çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihraç sezonuna başlayacak olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 55 milyon 982 bin dolarlık döviz geliri sağlarken, ihracatını yüzde 12 arttırmayı başardı.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 43 milyon 617 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 24 milyon 969 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 17 milyon 23 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon 212 bin dolar ihracata imza attı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; 12 milyon 267 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.



EİB'NİN GÜNLÜK İHRACATI 45 MİLYON DOLARI AŞTI



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2017 yılı Ağustos ayında günlük 40 milyon dolarlık ihracat performansına sahip olduklarını, 2018 yılı Ağustos ayında ise; 45 milyon doları aşan günlük ihracat ortalamasına ulaştıklarını kaydetti.



2017 yılı Ağustos ayında 26 iş gününde 1 milyar 46 milyon dolarlık ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Eskinazi, " 2018 yılı Ağustos ayında 22 işgününde 996 milyon dolarlık ihracata imza attık. 2018 yılında Ağustos ayında 26 iş günü olsaydı 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat rakamına ve yüzde 13'lük ihracat artışına ulaşacaktık. Eylül ayında ihracatımızı arttıracağız" diye konuştu.



Döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalanmanın kısa sürede durulmasını ve döviz kurlarının gerçekçi bir seviyeye gelmesini beklediklerini ve bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin attığı adımları desteklediklerini anlatan Eskinazi, içinden geçtiğimiz sürecin Türkiye'nin üretime ve ihracata ağırlık vermesi gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.



İHRACATTA İSPANYA, ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI



Ege İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre; Egeli ihracatçılar, Ağustos ayında 172 ülkeye ihracat gerçekleştirirken Almanya 107,6 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korudu. İspanya ise; 63,5 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ege Bölgesi'nden ABD'ye yapılan ihracat ise 62,8 milyon dolar oldu.



YEMEN'DEN KAHVE YERİNE İHRACAT REKORU GELDİ



Egeli ihracatçılar, Ağustos ayında en yüksek ihracat artışını Yemen'de yakaladı. Ağustos ayında Yemen'e ihracat yüzde 3 bin 800 artışla 475 bin dolardan 18 milyon 522 bin dolara fırladı. Yemen'e ihracat artışını demir-çelik ve hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörleri sağladı.



Ağustos ayında Ege Bölgesi'nden Cezayir'e yapılan ihracat yüzde 122'lik artışla 5,6 milyon dolardan 12,6 milyon dolara yükseldi. Hindistan'a 2017 yılı Ağustos ayında 5,7 milyon dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2018 yılı Ağustos ayında Hindistan'a gerçekleştirdikleri ihracatı yüzde 90 geliştirdi ve 10,9 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Litvanya, Libya, Etiyopya, Nijerya, Kolombiya, Moldova, Kostarika, Togo, Panama ve Estonya Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin üç basamaklı ihracat artışı yakaladığı ülkeler oldu.



Egeli İhracatçılar, Ağustos ayında Fransa'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 23, Mısır'a yüzde 43, Rusya'ya yüzde 37 ve Güney Kore'ye yüzde 44 ihracat artış hızı yakaladı. EİB üyelerinin ihracatlarını arttırmayı başardığı ülke sayısı ise 93 oldu.

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