İhracatçıya ve turizmciye 150 milyar liralık kredi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini bildirdi

150 MİLYARLIK KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabındaki diğer bir paylaşımda İhracatçı ve turizmciye verilecek 150 milyar liralık kredi paketi ile ilgili açıklama yaptı. Nebati, "Üretimi ve yatırımı artırmak amacıyla düşük maliyet ve uzun vade imkanıyla ihracatçılarımıza ve turizmcilerimize toplamda 150 milyar liralık kredi kullandırımı sağlayarak yerli makine ve teçhizat yatırımlarını önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı

Nebati, "100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük fazili kredi imkanı sağlıyoruz" dedi

Kredileri, ihracatı artırıcı, ithalatta azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacağını belirten Bakan Nebati, "Yerlierli makine ve techizat yatırımlarını önceliklendireceğiz. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin maliyetini yüzde 9'a kadar indiriyoruz" açıklamasında bulundu